Курянина, расчленившего девушку, отправили на принудительное лечение

21 Июль 2020 2020-07-21T18:04:54+03:00

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Промышленный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего курянина. В ночь с 10 на 11 апреля 2019 года мужчина после употребления спиртных напитков находился на улице Сумской в Курске вместе с 26-летней знакомой.

Вследствие личной неприязни, имея хроническое психическое расстройство, он ударил женщину по голове, а затем схватил за шею и задушил. Убедившись, что женщина умерла, он расчленил труп. Фрагменты тела привез к себе домой, где хранил неделю, пока их не обнаружили сотрудники полиции.

Согласно заключению экспертизы мужчина признан невменяемым. По постановлению суда в отношении него применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU