Двое курян ограбили цветочный павильон

21 Июль 2020 2020-07-21T17:28:49+03:00

На их след вышла служебная собака

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В полицию обратилась продавец цветочного павильона, которая утром на рабочем месте обнаружила вскрытое окно, пропажу денег из кассы и служебного ноутбука. На место выехала следственно-оперативная и кинологи.

Собака взяла след, показав направление поиска. В течение суток сотрудники уголовного розыска установили причастных к хищению. Ими оказались двое ранее судимых курян 26 и 39 лет.

Идея совершить преступление у них возникла ночью во время прогулки. Мужчины не стали забирать цветы, чтобы не привлекать внимания. Похитили ценности, которые успели найти. Украденную технику попытались сбыть, но были задержаны.

В отделе полиции они сознались в преступлении. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU