Двое курян ограбили цветочный павильон
В полицию обратилась продавец цветочного павильона, которая утром на рабочем месте обнаружила вскрытое окно, пропажу денег из кассы и служебного ноутбука. На место выехала следственно-оперативная и кинологи.
Собака взяла след, показав направление поиска. В течение суток сотрудники уголовного розыска установили причастных к хищению. Ими оказались двое ранее судимых курян 26 и 39 лет.
Идея совершить преступление у них возникла ночью во время прогулки. Мужчины не стали забирать цветы, чтобы не привлекать внимания. Похитили ценности, которые успели найти. Украденную технику попытались сбыть, но были задержаны.
В отделе полиции они сознались в преступлении. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU