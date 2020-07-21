В Курске открывается «Летний парк чтения»

21 Июль 2020 2020-07-21T16:38:53+03:00

Встречи будут проходить регулярно при хорошей погоде

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Централизованная система библиотек города Курска открывает летний сезон чтения на открытых площадках.

22 июля в 17.00 на площадке «Летнего парка чтения» в парке Героев Гражданской войны стартует «Книжный марафон солнечного лета». Гостей акции ожидают выступления творческой молодежи, встречи с курскими писателями и поэтами, мастер-класс и «свободный микрофон».

23 июля в 11.00 в парке Дзержинского отдыхающие примут участие в литературном круизе «Летнее чтение - вот это приключение». В программе - интерактивные конкурсы и викторины, мастер-классы, тематическая фотозона, знакомство с новинками детской литературы.

23 июля в 11.00 в парке КЗТЗ пройдет литературно-игровая программа «Здоровое книжное чтение». Юные куряне станут участниками литературно- спортивных соревнований под девизом «Читай - не болей, читай и здоровей!».

Встречи в «Летних парках чтения» будут проходить регулярно при условии хорошей погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU