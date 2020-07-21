Курский студент принимает участие в «Тавриде»

21 Июль 2020 2020-07-21T16:31:35+03:00

На форум приехали более 150 музыкантов

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В Крыму стартовала творческая антишкола современных музыкальных направлений. На форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» приехали более 150 музыкантов, вокалистов, битмейкеров, авторов собственных музыкальных произведений и саунд-продюсеров из 47 регионов страны.

От Курской области принимает участие студент Курского государственного университета, участник кавер-группы GUCCI Band Илья Евсюков.

В течение пяти дней музыканты будут работать над собственными материалами под руководством опытных наставников.

Кроме того, впервые будет вручена премия молодых деятелей современного искусства. Профессиональное жюри определит одного победителя из числа участников, который получит контракт на продюсерское сопровождение, возможность прохождения стажировки и предложение присоединиться к крупнейшим российским и международным арт-проектам.

Также музыканты смогут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи и выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта.

Творческая антишкола продлится до 24 июля, а уже 27 июля Крым станет центром притяжения художников, скульпторов, перформеров, арт-критиков и арт-кураторов.

Арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU