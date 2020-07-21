Курский пенсионер перевел мошенникам почти два миллиона рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T15:07:05+03:00

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В апреле пожилому курянину позвонили в первый раз. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. Разговор шел о нечистых на руку производителях лекарств. У мужчины спросили, заказывал ли он когда-нибудь пищевые добавки или таблетки.

Получив утвердительный ответ, незнакомец заявил, что против руководителей этой фармацевтической фирмы завели уголовное дело. Теперь все, кто покупал их препараты, имеют право получить крупную денежную компенсацию. Перспектива легко заработать миллион пенсионеру сразу понравилась. Но собеседник уточнил, что за оформление документов, а также за страхование перевода нужно будет заплатить. Пенсионер согласился перевести требуемую сумму и оказался «на крючке» у аферистов.

Осознав, что у курянина есть деньги и он поверил в историю о компенсации, мошенники стали звонить ему регулярно. Каждый раз обещали, что выплату переведут в ближайшее время, постоянно придумывая новые накладные расходы. Под разными предлогами преступники убедили курянина перевести им почти два миллиона рублей.

Спустя три месяца родственники объяснили мужчине, что пора прекратить переводить деньги неизвестно кому. Осознав, что потерянная сумма давно превысила размер обещанной компенсации, пенсионер обратился в полицию. Удалось установить, что звонки на его номер поступали из столичного региона. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU