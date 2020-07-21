Аттракционы из Первомайского парка предлагают перенести

21 Июль 2020 2020-07-21T14:24:07+03:00

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Региональный комитет архитектуры и градостроительства и институт «Курскгражданпроект» завершают разработку проекта планировки Курска к 1000-летию города.

После подготовки документа пройдут общественные обсуждения.

- Сейчас проект планировки на Боевой даче предполагает размещение активной детской зоны с современными аттракционами. В Первомайского парка устаревшие карусели предполагают демонтировать, но не в первостепенном порядке, а по ходу развития и благоустройства всего парка. Первомайский парк будет отнесен к особо охраняемой природной территории. Это наложит ряд ограничений и поможет освободить его от объектов и строений, не относящихся к парковой архитектуре.

Конечная цель проектировщиков – создание максимально зеленой территории для тихого отдыха, а всю активность предполагается перенести на Боеву дачу. При этом в Первомайском парке также будет детская зона, но решение о ее окончательном наполнении примут с учетом мнения горожан, – сказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Курской области Сергей Чернов.

Аттракционы останутся в Первомайском парке по крайней мере до конца лета 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU