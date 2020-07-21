Аттракционы из Первомайского парка предлагают перенести
Региональный комитет архитектуры и градостроительства и институт «Курскгражданпроект» завершают разработку проекта планировки Курска к 1000-летию города.
После подготовки документа пройдут общественные обсуждения.
- Сейчас проект планировки на Боевой даче предполагает размещение активной детской зоны с современными аттракционами. В Первомайского парка устаревшие карусели предполагают демонтировать, но не в первостепенном порядке, а по ходу развития и благоустройства всего парка. Первомайский парк будет отнесен к особо охраняемой природной территории. Это наложит ряд ограничений и поможет освободить его от объектов и строений, не относящихся к парковой архитектуре.
Конечная цель проектировщиков – создание максимально зеленой территории для тихого отдыха, а всю активность предполагается перенести на Боеву дачу. При этом в Первомайском парке также будет детская зона, но решение о ее окончательном наполнении примут с учетом мнения горожан, – сказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Курской области Сергей Чернов.
Аттракционы останутся в Первомайском парке по крайней мере до конца лета 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU