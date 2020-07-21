Экс-главу района Курской области обвиняют в злоупотреблении полномочиями
В Октябрьском районе Курской области обнаружили нарушения при начислении арендной платы, в результате которых бюджет района потерял более четырех миллионов рублей.
Администрация Октябрьского района заключила договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, с организацией, которая планировала заниматься добычей песка в районе. Для расчета арендной платы был применен меньший коэффициент, который не предусмотрен для данной категории земель.
Сейчас против бывшего главы Октябрьского района уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
ИСТОЧНИК KP.RU