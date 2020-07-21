Экс-главу района Курской области обвиняют в злоупотреблении полномочиями

21 Июль 2020 2020-07-21T13:00:23+03:00

Бюджет потерял более четырех миллионов рублей

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В Октябрьском районе Курской области обнаружили нарушения при начислении арендной платы, в результате которых бюджет района потерял более четырех миллионов рублей.

Администрация Октябрьского района заключила договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, с организацией, которая планировала заниматься добычей песка в районе. Для расчета арендной платы был применен меньший коэффициент, который не предусмотрен для данной категории земель.

Сейчас против бывшего главы Октябрьского района уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

ИСТОЧНИК KP.RU