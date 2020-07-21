Курян призывают сдать старые батарейки и сотовые

21 Июль 2020 2020-07-21T12:37:40+03:00

Они пойдут на переработку

Изменить размер текста: A A

В России проходит экологическая акция «Неделя сбора батареек». Она охватывает 41 город и завершится 11 октября.

Сейчас контейнер для сбора отработанных батареек находится в Курске. Любой желающий может бесплатно сдать в контейнер использованные батарейки, аккумуляторы, пауэр-банки, сотовые телефоны и другую небольшую мобильную технику.

Нельзя сдавать градусники, лампочки и другие отходы, содержащие ртуть.

а время проведения акции собрано более 30 тонн батареек и аккумуляторов.

В Курске сдать батарейки можно до 26 июля - контейнер стоит на парковке гипермаркета «Лента» на улице Энгельса, 115Д.

Все собранные элементы питания вывезут и переработают без вреда для окружающей среды. Из утилизированных батареек получатся железо, цинк, марганец и графит, которые используют повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU