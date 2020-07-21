Вынесли приговор убийце с Нижней Набережной Курска

21 Июль 2020 2020-07-21T12:23:20+03:00

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Суд вынес приговор 28-летнему курянину. Он признан виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

- В ночь с 9 с 10 декабря мужчина выпивал со своим 34-летним знакомым и женщиной в своем доме, расположенном на улице Нижняя Набережная Курска. Во время застолья произошел конфликт. Хозяин дома стал избивать гостя металлической палкой по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина умер в больнице, - рассказали в СК.

Суд дал курянину девять лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU