Вынесли приговор убийце с Нижней Набережной Курска
Курянин забил до смерти человека металлическим прутом
Суд вынес приговорФото: Из архива КП.
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Суд вынес приговор 28-летнему курянину. Он признан виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
- В ночь с 9 с 10 декабря мужчина выпивал со своим 34-летним знакомым и женщиной в своем доме, расположенном на улице Нижняя Набережная Курска. Во время застолья произошел конфликт. Хозяин дома стал избивать гостя металлической палкой по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина умер в больнице, - рассказали в СК.
Суд дал курянину девять лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU