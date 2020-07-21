В Курской области разыскивают водителя, который сбил пешехода

21 Июль 2020 2020-07-21T12:00:04+03:00

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ДТП случилось 20 июля примерно в час дня на первом километре автодороги "Курск-Льгов-Рыльск-Быки" Курчатовского района Курской области.

- Неизвестный водитель на авто неустановленной марки сбил 50-летнего пешехода, который шел двигался по обочине, - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП пешеход госпитализирован с травмами. Водитель скрылся с места ДТП. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, а также по телефону дежурной части ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский» 8(47131) 4-23-02.

ИСТОЧНИК KP.RU