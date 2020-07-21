Под Курском произошло тройное ДТП
В районе Черницыно столкнулись легковушки
ДТП произошло утром 21 июляФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
ДТП случилось около восьми утра 21 июля. 27-летний водитель "Шкода-Октавиа" ехал со стороны Курска в сторону Курчатова. По пути на 20-м километре автодороги Курск-Рыльск он врезался во впереди идущую "Ладу Калину", за рулем которой был 52-летний водитель.
В результате удара "Шкоду" отбросило на встречку и она влетела в "Ниссан Кашкай", который ехал по встречной полосе. За его рулем был 44-летний водитель.
К счастью, пострадавших в ДТП нет, только покорежены автомобили. Полиция разбирается.
ИСТОЧНИК KP.RU