Число заболевших коронавирусом в Курске на 21 июля 2020 года составило 5893 человек

21 Июль 2020 2020-07-21T10:33:41+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 21 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 21 июля 2020 года составило 5921 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 28 курян.

Сейчас лечатся 1337 пациентов: 263 – в больницах, 1074 – дома. На ИВЛ находятся 16 человек. Всего выписано 4539 выздоровевших, в том числе 109 - за последние сутки.

Всего с начала пандемии в регионе умерло от коронавируса 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU