На дорогах Курска установили новые комплексы фотовидеофиксации

21 Июль 2020 2020-07-21T10:27:44+03:00

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В Курске стало больше комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения. Новые камеры в специальных антивандальных боксах установили на самых аварийных участках городских дорог. Они появились на улицах Энгельса д. 45 и Сумская д. 136. В ближайшее время еще один комплекс фотовидеофиксации установят по адресу улица Энгельса д. 115.

Полный список комплексов фотовидеофиксации размещен здесь https://yandex.ru/maps/?um=constructor:6e1aa4… (https://yandex.ru/maps/?um=constructor:6e1aa4a279e398)

Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области просит водителей быть внимательнее за рулем, соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU