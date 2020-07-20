2020-07-20T21:29:38+03:00
Общество

На Курском водохранилище взяли пробы воды

О загрязнении сообщали в соцсетях куряне
Яна ШЕЛЕСТ
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Результаты анализов будут известны в течение десяти днейРезультаты анализов будут известны в течение десяти днейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С проверкой на территорию Курского водохранилища на реке Тускарь выехали инспекторы комитета экологической безопасности и природопользования. Cлива отходов в воду они не зафиксировали.

Пена в северо-западном углу водохранилища появилась из-за цветения водоема. Визуально зафиксировано наличие сине-зеленых водорослей.

Специалисты взяли пробы на определение состава воды, а также наличие превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Результаты анализов будут известны в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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