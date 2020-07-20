На Курском водохранилище взяли пробы воды

20 Июль 2020 2020-07-20T21:29:38+03:00

Результаты анализов будут известны в течение десяти дней Фото: Яна ШЕЛЕСТ

О загрязнении сообщали в соцсетях куряне

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С проверкой на территорию Курского водохранилища на реке Тускарь выехали инспекторы комитета экологической безопасности и природопользования. Cлива отходов в воду они не зафиксировали.

Пена в северо-западном углу водохранилища появилась из-за цветения водоема. Визуально зафиксировано наличие сине-зеленых водорослей.

Специалисты взяли пробы на определение состава воды, а также наличие превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Результаты анализов будут известны в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU