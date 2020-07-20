Курский пенсионер перевел мошенникам два миллиона

20 Июль 2020 2020-07-20T18:51:21+03:00

Злоумышленники убедили потерпевшего перевести им почти два миллиона рублей Фото: Из архива "КП"

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Пожилому курянину позвонили якобы из правоохранительных органов и спросили заказывал ли он когда-нибудь пищевые добавки или таблетки. Получив утвердительный ответ, незнакомец заявил, что в отношении руководителей фармацевтической фирмы возбуждено уголовное дело. И теперь все, кто использовал их препараты, могут получить крупную денежную компенсацию.

Перспектива заработать миллион пенсионеру понравилась. Правда, собеседник уточнил, что за оформление документов, а также за страхование перевода нужно будет заплатить. Пенсионер согласился.

Мошенники поняли, что у курянина есть деньги и стали звонить ему регулярно. Каждый раз обещали, что компенсацию выплатят в ближайшее время и придумывали новые накладные расходы. Злоумышленники убедили потерпевшего перевести им почти два миллиона рублей.

Спустя три месяца родственники объяснили мужчине, что пора прекратить переводить деньги неизвестно кому. Пенсионер обратился в полицию. Удалось установить, что звонки на его номер поступали из Москвы. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU