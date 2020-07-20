Курский парк «Боева дача» расширят до 100 га

20 Июль 2020 2020-07-20T17:47:40+03:00

Проект планировки центра Курска вынесут на общественное обсуждение уже в сентябре Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Там появятся современные аттракционы и лодочная станция

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Парк «Боева дача» расширят до 100 га вместо сегодняшних 10 га. Там появится облагороженная площадь, места для занятий детей спортом, новые современные аттракционы и лодочная станция.

Сейчас «Курскгражданпроект» завершает разработку проекта планировки центра Курска. В документе будет обозначено расположение объектов регионального значения, планируемых для строительства к 1000-летию города.

На первом этапе преобразования коснутся Первомайского парка, Боевой дачи с прилегающими к ней участками урочищ «Хохлов лес» и «Пасека». Благоустройство этих территорий будет проведено максимально бережно по отношению к природному ландшафту.

Проект планировки центра Курска вынесут на общественное обсуждение уже в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU