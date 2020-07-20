Курский парк «Боева дача» расширят до 100 га
Парк «Боева дача» расширят до 100 га вместо сегодняшних 10 га. Там появится облагороженная площадь, места для занятий детей спортом, новые современные аттракционы и лодочная станция.
Сейчас «Курскгражданпроект» завершает разработку проекта планировки центра Курска. В документе будет обозначено расположение объектов регионального значения, планируемых для строительства к 1000-летию города.
На первом этапе преобразования коснутся Первомайского парка, Боевой дачи с прилегающими к ней участками урочищ «Хохлов лес» и «Пасека». Благоустройство этих территорий будет проведено максимально бережно по отношению к природному ландшафту.
Проект планировки центра Курска вынесут на общественное обсуждение уже в сентябре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU