2020-07-20T17:24:35+03:00
Происшествия

Курянин убил жену ударом ножа

Дело направлено в суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Потерпевшая скончалась на местеПотерпевшая скончалась на местеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины. Курянина обвиняют в убийстве.

9 мая 2020 года примерно в 23.00 обвиняемый со своей 47-летней супругой их доме в поселке Горшечное распивал спиртные напитки. В ходе застолья супруги повздорили, мужчин схватил нож и вонзил его в грудь женщины. Потерпевшая скончалась на месте.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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