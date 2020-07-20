Курянин убил жену ударом ножа
Дело направлено в суд
Потерпевшая скончалась на местеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины. Курянина обвиняют в убийстве.
9 мая 2020 года примерно в 23.00 обвиняемый со своей 47-летней супругой их доме в поселке Горшечное распивал спиртные напитки. В ходе застолья супруги повздорили, мужчин схватил нож и вонзил его в грудь женщины. Потерпевшая скончалась на месте.
Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU