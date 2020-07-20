2020-07-20T16:56:16+03:00
Общество

Курские полицейские доставили домой заблудившегося пенсионера

Мужчина вышел на прогулку, но из-за дождя сбился с пути
Яна ШЕЛЕСТ
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В течение часа полицейские установили, что он является местным жителем 1937 года рожденияВ течение часа полицейские установили, что он является местным жителем 1937 года рожденияФото: УМВД России по Курской области.
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Курчатовские сотрудники ГИБДД вечером во время сильного дождя несли службу и заметили на неосвещенном участке дороги пожилого человека. Мужчина шел по пешеходной части почти у выезда из города, а затем резко свернул на проезжую часть.

Полицейские попытались выяснить, куда направляется мужчина. Пенсионер не мог назвать своих данных, называя разные имена и адреса, и не ориентировался в пространстве. В течение часа полицейские установили, что он является местным жителем 1937 года рождения.

Вечером мужчина вышел на прогулку, но из-за начавшегося проливного дождя потерял дорогу, а после почувствовал себя плохо и не понимал, куда передвигается.

Инспекторы ДПС связались с его родственниками и привезли пенсионера домой. Уже в дороге он почувствовал себя плохо, и ему была вызвана бригада скорой. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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