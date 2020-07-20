30 тысяч раз обратились куряне за помощью на прошлой неделе

20 Июль 2020 2020-07-20T16:35:37+03:00

Около сорока раз огнеборцы выезжали на сообщения о пожарах Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Около сорока раз спасатели выезжали на пожары

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За минувшую неделю в «Службу спасения» Курской области поступили около 30 тысяч звонков с просьбами об оказании помощи. Большое число звонков зарегистрировано 14 и 15 июля, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Около сорока раз огнеборцы выезжали на сообщения о пожарах. 15 июля огонь повредил потолочное перекрытие в жилом доме поселка Первоавгустовский Дмитриевского района. 15 июля сгорела и обрушилась кровля дома в поселке Медвенка. Огонь уничтожил крышу, вещи и пристройку к дому в Солнцевском районе.

Неоднократно пожарные выезжали на случаи возгораний травы и мусора. В деревне Жидеевка Железногорского района добровольцы потушили возгорание сухой травы площадью 200 квадратных метров.

Трижды на минувшей неделе куряне сообщали о случаях обнаружения взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. 15 июля произошла авария на автодороге Рыльск-Хомутовка. Столкнулись два легковых автомобиля, спасатели помогли деблокировать пострадавших.

18 июля спасатели пожарно-спасательной части № 3 г. Курска и Аварийно-спасательной службы Курской области извлекли из-под обрушившейся крыши дома в СНТ «Мир» областного центра мужчину 1967 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU