В Курской области новорожденные получили более 4200 подарков
В первом полугодии в рамках акции «Подарок новорожденному» выдали 4200 комплектов. Набор включает детское одеяло и комбинезон-трансформер.
- Получить подарок могут как родители, так и законные представители новорожденного при государственной регистрации рождения ребенка в ЗАГС Курской области, - пояснили в администрации региона.
Акция проводится в регионе с 1 июня 2019 года за счет благотворительных средств. С 2020 года на эти цели предусмотрено финансирование из областного бюджета.
«Подарок новорожденному» – одно из мероприятий федеральной программы «Десятилетие детства», которая рассчитана до 2028 года.
ИСТОЧНИК KP.RU