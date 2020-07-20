2020-07-20T14:51:47+03:00
Общество

В Курской области новорожденные получили более 4200 подарков

Набор включает детское одеяло и комбинезон-трансформер
Светлана ВОЛКОВА
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Акция проводится в регионе с 1 июня 2019 годаАкция проводится в регионе с 1 июня 2019 годаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В первом полугодии в рамках акции «Подарок новорожденному» выдали 4200 комплектов. Набор включает детское одеяло и комбинезон-трансформер.

- Получить подарок могут как родители, так и законные представители новорожденного при государственной регистрации рождения ребенка в ЗАГС Курской области, - пояснили в администрации региона.

Акция проводится в регионе с 1 июня 2019 года за счет благотворительных средств. С 2020 года на эти цели предусмотрено финансирование из областного бюджета.

«Подарок новорожденному» – одно из мероприятий федеральной программы «Десятилетие детства», которая рассчитана до 2028 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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