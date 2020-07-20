С 1 сентября в Курской области будут работать земские учителя

20 Июль 2020 2020-07-20T14:41:34+03:00

В конкурсе могли принять участие педагоги в возрасте до 55 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пока это всего семь педагогов

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Семь педагогов начнут работать в школах Льгова, а также Советского, Солнцевского, Пристенского и Рыльского районов.

Все они - победители федеральной программы «Земский учитель», благодаря которой сельские школы пополняются квалифицированными специалистами. Земские учителя получат единовременную выплату в 1 млн рублей. Педагоги должны отработать не менее пяти лет в школе, расположенной в сельской местности.

Конкурс проходил с января по июнь на базе регионального комитета образования и науки, участие в нем приняли 12 человек. Подавать заявки для участия в конкурсе могли педагоги в возрасте до 55 лет включительно, имеющие соответствующее образование и стаж работы.

Подробные условия участия в программе по ссылке - https://komobr46.ru/dokumenty/programma-zemskij-uchitel.html

ИСТОЧНИК KP.RU