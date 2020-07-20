В Курске стартуют бесплатные занятия фитнесом для детей

20 Июль 2020 2020-07-20T15:02:08+03:00

Заниматься смогут ребята в возрасте от семи лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Занятия будут проходить во время летних каникул в рамках проекта, который разработала общественная организация «Студенческий спортивный клуб «Гепард». Общественники получили грант на его реализацию - почти полмиллиона рублей.

На занятия могут приходить дети от семи до 12 лет три раза в неделю.

Тренировки будут проходить по одному из трех спортивных направлений: «Здоровая спина и стопы», «Силовой тренинг», «Стрейчинг+йога». Обязательное условие - наличие медицинской справки.

Проходить тренировки будут в одном из фитнес-центров Курска.

Подробности можно узнать по телефона: +7 920 262 08 30.

ИСТОЧНИК KP.RU