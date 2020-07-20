2020-07-20T14:54:25+03:00
Общество

В Курске из-под обрушившейся кровли спасатели извлекли человека

ЧП произошло в СНТ "Мир"
Светлана ВОЛКОВА
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На мужчину рухнула старая кровляНа мужчину рухнула старая кровляФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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ЧП произошло 18 июля вечером в СНТ "Мир". Около семи часов вечера в службу спасения Курской области сообщили - рухнула кровля, которую разбирали рабочие. Под обломками оказался один из рабочих.

На место выехали спасатели пожарно-спасательной части №3 Курска, Аварийно-спасательной службы Курской области, скорая медицинская помощь, полиция. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента 53-летнего мужчину извлекли из-под завалов.

- Пострадавший был в сознании, - рассказал начальник караула 3 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области Александр Беседин, - сложность спасательной операции состояла в том, что не удавалось поставить на рыхлую землю опоры для подъема крыши, ветхое дерево кровли сыпалось при каждом прикосновении. На счету была каждая минута, ведь мы не знали, в каком состоянии был мужчина под завалами.

Всего в спасательной операции участвовали около десятка человек.

Все заняло 15 минут. Курянин сейчас в больнице, у него множественные переломы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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