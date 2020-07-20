В Курске на «Стезевой Даче» утонул мужчина

20 Июль 2020 2020-07-20T14:11:36+03:00

Изменить размер текста: A A

19 июля примерно в 14 часов 20 минут в Курский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области сообщили о том, что на «Стезевой Даче в Курске утонул 50-летний мужчина.

СК проводит проверку трагедии. Следователем назначено проведение медицинской судебной экспертизы.

В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сказали в ведомстве.

С 1 июня на водоемах Курской области случилось 20 происшествий, 17 из которых закончились трагически.

ИСТОЧНИК KP.RU