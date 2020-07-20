В Курске на «Стезевой Даче» утонул мужчина
19 июля примерно в 14 часов 20 минут в Курский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области сообщили о том, что на «Стезевой Даче в Курске утонул 50-летний мужчина.
СК проводит проверку трагедии. Следователем назначено проведение медицинской судебной экспертизы.
В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сказали в ведомстве.
С 1 июня на водоемах Курской области случилось 20 происшествий, 17 из которых закончились трагически.
ИСТОЧНИК KP.RU