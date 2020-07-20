"ПАТП города Курска" обязали вернуть автобусы и гаражи муниципалитету

20 Июль 2020 2020-07-20T13:58:12+03:00

Имущество нужно вернуть до 17 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В июне 2018 года МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие города Курска» получило в аренду имущество города для осуществления пассажирских перевозок (автобусы, гаражи, административное здание, склады).

Сейчас срок договора истек, несмотря на требования мэрии о возврате имущества, МУП «ПАТП г.Курска» продолжает его использовать, сообщили в УФАС региона.

Курское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства и выдало муниципальному предприятию предписание с требованием о возврате муниципального имущества в казну города. Срок исполнения предписания – 17 августа 2020 ода.

- В случае неисполнения предписания Курского УФАС России МУП «ПАТП города Курска» грозит административный штраф до полумиллиона, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU