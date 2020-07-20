"ПАТП города Курска" обязали вернуть автобусы и гаражи муниципалитету
В июне 2018 года МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие города Курска» получило в аренду имущество города для осуществления пассажирских перевозок (автобусы, гаражи, административное здание, склады).
Сейчас срок договора истек, несмотря на требования мэрии о возврате имущества, МУП «ПАТП г.Курска» продолжает его использовать, сообщили в УФАС региона.
Курское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства и выдало муниципальному предприятию предписание с требованием о возврате муниципального имущества в казну города. Срок исполнения предписания – 17 августа 2020 ода.
- В случае неисполнения предписания Курского УФАС России МУП «ПАТП города Курска» грозит административный штраф до полумиллиона, - уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU