В Курске ЕГЭ по китайскому языку сдает один выпускник
Более полутора тысяч курских выпускников 20 июля сдают ЕГЭ по биологии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. В основном те, кто сдает языки, выбрали английский – около 500 человек, немецкий – чем, французский – два, испанский и китайский – по одному человеку.
На задания по иностранному отводится три часа. Биологию можно писать на полчаса дольше.
В Курской области уже огласили результаты по географии, литературе и информатике. По их итогам в регионе три стобалльника: два – по литературе, один – по информатике. Результаты ЕГЭ-2020 находятся примерно на уровне прошлого года, отметили в комитете образования.
ИСТОЧНИК KP.RU