В Курске ЕГЭ по китайскому языку сдает один выпускник

20 Июль 2020 2020-07-20T13:18:47+03:00

В регионе в этом году нет ни одного стобалльника по географии Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Более полутора тысяч курских выпускников 20 июля сдают ЕГЭ по биологии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. В основном те, кто сдает языки, выбрали английский – около 500 человек, немецкий – чем, французский – два, испанский и китайский – по одному человеку.

На задания по иностранному отводится три часа. Биологию можно писать на полчаса дольше.

В Курской области уже огласили результаты по географии, литературе и информатике. По их итогам в регионе три стобалльника: два – по литературе, один – по информатике. Результаты ЕГЭ-2020 находятся примерно на уровне прошлого года, отметили в комитете образования.

ИСТОЧНИК KP.RU