Возобновил свою работу выставочный центр "Курск – Город воинской славы"
Предельное число посетителей в группе - не более пяти человек
Групповое посещение возможно уже с 21 июляФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 20 июля снова открывается выставочный центр "Курск – Город воинской славы".
Группы смогут прийти сюда на экскурсию уже с 21 июля при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
Так, максимум в группе посетителей должно быть не более пяти человек. Они должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. В помещениях – обязательна дезинфекция, а зрители должны использовать маски и перчатки.
Ранее КП сообщила, что в Курске открыты галереи и музеи.
ИСТОЧНИК KP.RU