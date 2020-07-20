Возобновил свою работу выставочный центр "Курск – Город воинской славы"

20 Июль 2020 2020-07-20T13:09:07+03:00

Групповое посещение возможно уже с 21 июля Фото: Светлана ВОЛКОВА

Предельное число посетителей в группе - не более пяти человек

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С 20 июля снова открывается выставочный центр "Курск – Город воинской славы".

Группы смогут прийти сюда на экскурсию уже с 21 июля при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Так, максимум в группе посетителей должно быть не более пяти человек. Они должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. В помещениях – обязательна дезинфекция, а зрители должны использовать маски и перчатки.

Ранее КП сообщила, что в Курске открыты галереи и музеи.

ИСТОЧНИК KP.RU