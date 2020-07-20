В Курске на "Приборе" сбили пенсионерку
ДТП произошло днем 20 июля
Пешеход переходил дорогу на зеленый светФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария случилась 20 июля в 11.15. 37-летний водитель ехал по улице 50 лет Октября со стороны улицы Дзержинского в направлении проспекта Дружбы.
- Напротив дома 47 по улице Запольная ВАЗ сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по ходу автомобиля на разрешающий сигнал светофора для пешеходов, - рассказали в ГИБДД.
Пешеход получил травмы, водитель трезв. Полиция разбирается с обстоятельствами аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU