2020-07-20T11:16:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области сделали более 13 тысяч тестов на антитела к ковид

В регионе продолжают фиксировать новые случаи коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В день проводится более тысячи тестовВ день проводится более тысячи тестовФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

На 20 июля всего проведено 133 661 исследование материала на COVID-19, в том числе за 19 июля проведено 1284 исследования. Всего проведено 13083 исследования на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 20 июля 2020 года составило 5893 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 32 курян.

Сейчас лечатся 1418 пациентов: 266 – в больницах, 1152 – дома. На ИВЛ находятся 15 человек. Всего выписано 4430 выздоровевших, в том числе трое - за последние сутки.

Всего с начала пандемии в регионе умерло от коронавируса 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянин убил жену ударом ножа
Курские полицейские доставили домой заблудившегося пенсионера
30 тысяч раз обратились куряне за помощью на прошлой неделе
В Курской области новорожденные получили более 4200 подарков
С 1 сентября в Курской области будут работать земские учителя
В Курске стартуют бесплатные занятия фитнесом для детей
В Курске из-под обрушившейся кровли спасатели извлекли человека
В Курске на «Стезевой Даче» утонул мужчина
"ПАТП города Курска" обязали вернуть автобусы и гаражи муниципалитету
В Курске ЕГЭ по китайскому языку сдает один выпускник
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в мэрии личный прием приостановлен до 2 августа
Возобновил свою работу выставочный центр "Курск – Город воинской славы"
В Курске на "Приборе" сбили пенсионерку
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: открыты галереи и музеи
В Курскую область возвращается "Открытый экран"
В Курской области сделали более 13 тысяч тестов на антитела к ковид
Сервис Сбербанка поможет предпринимателям избежать блокировки счетов
Число заболевших коронавирусом в Курске на 20 июля 2020 года составило 5893 человек
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курске открылись кинотеатры
Под Курском выясняют причину массового мора рыбы
С начала лета в водоемах Курской области погибли 17 человек
К 19 июля в Курской области заразились коронавирусом еще 33 человека
Железнодорожный округ Курска останется без горячей воды
В Курске закрасили надписи с рекламой наркотиков
Ночью в Курске горел дом
В курские больницы поступять два ангиографа
Коронавирусом заразились еще 29 курян
В Курске девочку, которой вонзился в ногу металлический прут, вызволили спасатели