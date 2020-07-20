2020-07-20T09:43:15+03:00
Происшествия

Под Курском выясняют причину массового мора рыбы

ЧП произошло в Октябрьском районе
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
ЧП произошло на СеймеЧП произошло на СеймеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Комиссия выясняет причину мора рыбы в деревне Анахина Октябрьского района. Обследована река Сейм на территории от СОК «Олимпиец» до деревне Анахина Октябрьского района.

В составе комиссии - сотрудники областного комитета экологической безопасности и природопользования, представители МЧС России по Курской области, ГИМС МЧС России по Курской области, Росрыболовства, Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, администрации Курска.

Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков сказал, что если будут новые факты мора рыбы, муниципалитетя должны сразу информировать ведомство по дежурному телефону: 8-930-764-73-00.

Так как река Сейм – это федеральный объект, причину гибели рыбы здесь в рамках проверки устанавят Росрыболовство и Росприроднадзор по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24