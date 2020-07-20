Под Курском выясняют причину массового мора рыбы

20 Июль 2020 2020-07-20T09:43:15+03:00

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Комиссия выясняет причину мора рыбы в деревне Анахина Октябрьского района. Обследована река Сейм на территории от СОК «Олимпиец» до деревне Анахина Октябрьского района.

В составе комиссии - сотрудники областного комитета экологической безопасности и природопользования, представители МЧС России по Курской области, ГИМС МЧС России по Курской области, Росрыболовства, Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, администрации Курска.

Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков сказал, что если будут новые факты мора рыбы, муниципалитетя должны сразу информировать ведомство по дежурному телефону: 8-930-764-73-00.

Так как река Сейм – это федеральный объект, причину гибели рыбы здесь в рамках проверки устанавят Росрыболовство и Росприроднадзор по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU