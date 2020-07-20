Под Курском выясняют причину массового мора рыбы
Комиссия выясняет причину мора рыбы в деревне Анахина Октябрьского района. Обследована река Сейм на территории от СОК «Олимпиец» до деревне Анахина Октябрьского района.
В составе комиссии - сотрудники областного комитета экологической безопасности и природопользования, представители МЧС России по Курской области, ГИМС МЧС России по Курской области, Росрыболовства, Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, администрации Курска.
Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков сказал, что если будут новые факты мора рыбы, муниципалитетя должны сразу информировать ведомство по дежурному телефону: 8-930-764-73-00.
Так как река Сейм – это федеральный объект, причину гибели рыбы здесь в рамках проверки устанавят Росрыболовство и Росприроднадзор по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU