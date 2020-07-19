С начала лета в водоемах Курской области погибли 17 человек

19 Июль 2020 2020-07-19T11:37:29+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 июня на водоемах Курской области случилось 20 происшествий, 17 из которых закончились трагически. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, основная причина ЧП среди взрослых - пьяное купание в необорудованных местах. Поэтому инспекторы ГИМС и полицейские регулярно патрулируют места отдыха.

Накануне они посетили около десяти «диких» пляжей на реке Тускарь. На одном из них спасатели встретили компанию подростков, купающихся без присмотра взрослых. Ребята заявили, что умеют хорошо плавать и родители за них не беспокоятся. Когда инспекторы ГИМС попросили подростков связаться с мамами и папами по телефону, оказалось, что те не в курсе, где их дети.

Спасатели напоминают: купальный сезон продолжается, однако, спасаясь от жары у водоема, не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU