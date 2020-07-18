2020-07-18T14:05:12+03:00
Общество

В Курске закрасили надписи с рекламой наркотиков

В городе прошел очередной рейд
Яна ШЕЛЕСТ
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Волонтеры закрасили почти 200 надписейВолонтеры закрасили почти 200 надписей
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В Курске снова прошли рейды по выявлению и закрашиванию незаконных надписей, рекламирующих наркотические вещества.

За два дня сотрудники местных администраций, отдела по делам несовершеннолетних и профилактике правонарушений администрации города Курска, полицейские и волонтеры, закрасили почти 200 надписей: 122 – в Центральном округе, 56 – в Сеймском округе и 14 – в Железнодорожном округе.

Сообщить о фактах незаконного сбыта наркотиков можно по телефону УМВД +7 (4712) 36-82-65, о незаконных надписях - chistyigorod46@yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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