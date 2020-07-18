В курские больницы поступять два ангиографа

18 Июль 2020 2020-07-18T11:59:00+03:00

Всего в Курске будет четыре таких аппарата Фото: Из архива КП.

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Высокотехнологичные аппараты позволят более качественно исследовать состояние сосудов пациентов и лучше диагностировать сердечно-сосудистые заболевания. Оборудование поставят в областную больницу и в больницу скорой медицинской помощи, сказал замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Также в планах реконструкция регионального сосудистого центра. Планируется увеличить количество коек терапии с шести до 24. Это обойдется в 41 млн рублей.

После закупки число ангиографов в больницах областного центра составит четыре. Это позволит делать в год:до полутора тысяч операций, то есть в два раза больше, чем сейчас .

- Теперь если у человека наступил острый инфаркт миокарда, ему сразу сделают ангиографию и поставят стент, - пообещал чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU