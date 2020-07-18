2020-07-18T11:43:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом заразились еще 29 курян

Выписали 76 человек
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе сохраняется масочный режимВ регионе сохраняется масочный режимФото: Из архива КП.
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На 7:30 18 июля в Курской области всего зарегистрировано 5828 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 29 человек заболели за последние сутки.

Сейчас на лечении 1372 пациента: 249– в больницах, 1123 – лечатся дома. На ИВЛ сейчас находятся 14 пациентов. Всего выписано 4411 пациентов, в том числе 76 за последние сутки.

В регионе от коронавируса умерло 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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