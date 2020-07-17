Ограничительные меры против коронавируса в Курской области продлили до 2 августа
Действие ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлено в Курской области до 2 августа.
Внесены изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности». Оно вступило в силу.
По-прежнему закрыты будут ночные клубы, развлекательные центры и досуговые заведения, массажные салоны, фудкорты в торговых центрах.
Продлевается запрет на проведение массовых мероприятий. Также куряне обязаны носить маски в общественных местах и транспорте.
Напомним, с 15 июля разрешена работа всех предприятий общественного питания за исключением фудкорта.
С 20 июля возобновляют работу кинотеатры с соблюдением санитарных норм.
ИСТОЧНИК KP.RU