2020-07-17T16:43:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Ограничительные меры против коронавируса в Курской области продлили до 2 августа

Масочный режим продолжает действовать в регионе
Светлана ВОЛКОВА
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Ограничения продолжают действоватьОграничения продолжают действоватьФото: Светлана ВОЛКОВА
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Действие ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлено в Курской области до 2 августа.

Внесены изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности». Оно вступило в силу.

По-прежнему закрыты будут ночные клубы, развлекательные центры и досуговые заведения, массажные салоны, фудкорты в торговых центрах.

Продлевается запрет на проведение массовых мероприятий. Также куряне обязаны носить маски в общественных местах и транспорте.

Напомним, с 15 июля разрешена работа всех предприятий общественного питания за исключением фудкорта.

С 20 июля возобновляют работу кинотеатры с соблюдением санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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