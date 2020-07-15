СК расследует убийство курянина на берегу водохранилища

15 Июль 2020 2020-07-15T14:44:50+03:00

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СК завел уголовное дело против 36-летнего жителя Курчатова по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия вечером 11 июля мужчина вместе со своим 37-летним знакомым были на берегу Курчатовского водохранилища вблизи одного из торговых центров. Они выпивали.

Затем стали ссориться и подозреваемый трижды ударил кулаком по лицу оппонента. Мужчина от травм умер на месте.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU