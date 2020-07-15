В Курской области проверяют условия труда медработников
Прокуратура нашла в Щигровском районе нарушения прав медицинских работников. Нарушения касались неполучения стимулирующих выплат, отсутствия расследования страховых случаев, а также проблем с учетом и выдачей средств индивидуальной защиты.
Представление получил главный врач ОБУЗ «Щигровская ЦРБ».
- Сейчас медицинские работники получили соответствующие стимулирующие выплаты, проводится расследование каждого страхового случая, производятся страховые выплаты. Принимаются меры к обеспечению медицинского персонала средствами индивидуальной защиты, - уточнили в ведомстве.
Вместе с тем прокуратура Курской области проводит проверку по публикации СМИ о возможных нарушениях прав медицинских работников Щигровской районной больницы на надлежащие условия труда и по другим вопросам.
ИСТОЧНИК KP.RU