Назначен председатель комитета молодежной политики Курской области

15 Июль 2020 2020-07-15T14:24:52+03:00

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На должность председателя комитета молодежной политики Курской области с 15 июля назначен Сергей Александрович Котляров.

Ранее Сергей Котляров возглавлял комитет молодежной политики и туризма Курской области.

Ранее КП сообщала, что комитет молодежной политики и туризма Курской области переименован. Теперь структура называется комитет молодежной политики Курской области. Направление сферы туризма передано региональному комитету по культуре, сообщили в обладминистрации.

Комитет молодежной политики будет курировать заместитель губернатора Курской области Юрий Князев

ИСТОЧНИК KP.RU