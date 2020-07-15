Назначен председатель комитета молодежной политики Курской области
На должность председателя комитета молодежной политики Курской области с 15 июля назначен Сергей Александрович Котляров.
Ранее Сергей Котляров возглавлял комитет молодежной политики и туризма Курской области.
Ранее КП сообщала, что комитет молодежной политики и туризма Курской области переименован. Теперь структура называется комитет молодежной политики Курской области. Направление сферы туризма передано региональному комитету по культуре, сообщили в обладминистрации.
Комитет молодежной политики будет курировать заместитель губернатора Курской области Юрий Князев
ИСТОЧНИК KP.RU