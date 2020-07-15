2020-07-15T14:17:04+03:00
Происшествия

Курянка лишилась денег, заказав детские вещи через соцсеть

Полиция завела уголовное дело
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян просят быть осторожными с покупками через интернетКурян просят быть осторожными с покупками через интернетФото: Из архива КП.
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Более 15 тысяч рублей лишилась жительница Курска, решив купить детские вещи в интернете. Она нашла в социальной сети страницу, на которой предлагалась различная одежда по низкой цене и решила сделать заказ. Продавец попросила внести предоплату за товар и женщина перечислила всю сумму со своей банковской карты на указанный счет. Сразу после этого страница продавца была удалена, а его телефон выключился. Женщина догадалась, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.

- Сейчас по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает: нельзя переводить задаток за товар, который вы не видели лично. Прежде чем принимать решение о покупке через интернет убедитесь в благонадежности продавца, изучите отзывы о нем и проявляйте бдительность, - пояснили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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