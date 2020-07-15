Курянина поймали на краже рельсов
ЧП произошло в Железногорске
Курянина поймали на месте ЧПФото: Из архива КП.
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В Железногорске полиция задержала подозреваемого в краже рельсов.
- 45-летний местный житель демонтировал рельсы с нерабочего железнодорожного пути, принадлежащего одному из предприятий. Мужчина сложил отрезки путей в трактор и пытался вывезти, планируя сдать в пункт приема металлолома, но был остановлен полицией, - рассказали в УМВД.
Вес похищенного составил более 2,5 тонн, а ущерб, причиненный собственнику железнодорожного пути, оценивается в сумму около 27 тысяч рублей. На курянина завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU