Курянина поймали на краже рельсов

15 Июль 2020 2020-07-15T14:12:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Железногорске полиция задержала подозреваемого в краже рельсов.

- 45-летний местный житель демонтировал рельсы с нерабочего железнодорожного пути, принадлежащего одному из предприятий. Мужчина сложил отрезки путей в трактор и пытался вывезти, планируя сдать в пункт приема металлолома, но был остановлен полицией, - рассказали в УМВД.

Вес похищенного составил более 2,5 тонн, а ущерб, причиненный собственнику железнодорожного пути, оценивается в сумму около 27 тысяч рублей. На курянина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU