На Северо-Западе Курска грабитель сорвал у пенсионерки золотую цепочку

15 Июль 2020 2020-07-15T14:03:49+03:00

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Полиция задержала подозреваемого в грабеже. В отдел обратилась 69-летняя женщина.

Она рассказала, что работала на огороде у себя на даче. Мимо проходил молодой человек, который попросил налить ему воды. Женщина выполнила просьбу незнакомца, но он не спешил уходить. Парень сказал, что увидел на спине пенсионерки клеща и предложил его снять. Пожилая курянка с радостью согласилась и повернулась к незнакомцу спиной. В этот момент он сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и убежал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность молодого человека установили.

- Двадцатиоднолетний курянин ранее не совершал преступлений. Решившись на грабеж, он рассчитывал, что пожилой человек не сможет запомнить его внешность в силу возраста. Но женщина в отделе полиции уверенно опознала налетчика. На допросе он признался в содеянном и рассказал, что продал золотые украшении, а деньги потратил, - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU