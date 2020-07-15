2020-07-15T13:59:14+03:00
Происшествия

Курянину дали десять лет за убийство

Мужчина на Первомай зарезал приятеля
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в Горшеченском районеЧП произошло в Горшеченском районеФото: Из архива КП.
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Суд вынес приговор 40-летнему курянину по мужчине ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Трагедия произошла днем 1 мая. Мужчина отмечал Первомай со своим 46-летним знакомым в его доме в деревне Соколовка Горшеченского района. Во время застолья приятели стали ссориться.

И разъяренный курянин трижды ударил ножом знакомого в шею. От полученных травм тот умер на месте.

Суд дал мужчине десять лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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