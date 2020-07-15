В Курске ямы на тротуарах пообещали залатать к осени
"КП" уже писала об особенностях проведения дорожного ремонта в Курской области. В частности, куряне жалуются на разломанные еще весной в процессе дорожных работ тротуары. Теперь они больше напоминают ямы.
На днях в мэрии Курска сообщили, что дорожники наконец приступили к восстановлению тротуаров.
Ситуацию прокомментировали в комитете дорожного хозяйства:
- Начали восстанавливать тротуары вдоль которых менялись бортовые камни. Составлен график выполнения работ. К сентябрю планируется все завершить.
Сейчас восстановлены тротуары на улицах Обоянская и Народная, сказали в мэрии.
Кстати, пешеходные переходы на трассе "Крым" после публикации в "КП" на скорую руку восстановили тоже.
ИСТОЧНИК KP.RU