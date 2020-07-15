В Курске ямы на тротуарах пообещали залатать к осени

15 Июль 2020 2020-07-15T13:09:42+03:00

Так с весны выглядят тротуары на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Почти полгода жители областного центра вынуждены прыгать через "естественные препятствия" на асфальте

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"КП" уже писала об особенностях проведения дорожного ремонта в Курской области. В частности, куряне жалуются на разломанные еще весной в процессе дорожных работ тротуары. Теперь они больше напоминают ямы.

На днях в мэрии Курска сообщили, что дорожники наконец приступили к восстановлению тротуаров.

Ситуацию прокомментировали в комитете дорожного хозяйства:

- Начали восстанавливать тротуары вдоль которых менялись бортовые камни. Составлен график выполнения работ. К сентябрю планируется все завершить.

Сейчас восстановлены тротуары на улицах Обоянская и Народная, сказали в мэрии.

Кстати, пешеходные переходы на трассе "Крым" после публикации в "КП" на скорую руку восстановили тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU