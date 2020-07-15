В Курске за сутки ветер повалил 30 деревьев
Ураган бушует уже второй день
В регионе устраняют последствия ураганаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске вторые сутки сохраняется дождливая погода и сильный ветер. По данным Гидрометцентра по Курской области на утро 15 июля уже выпало больше месячной нормы осадков.
За сутки в дежурную смену ЕДДС Курска поступило почти три десятка сообщений об упавших деревьях.
В их уборке принимали участие спасатели АСФ города Курска, бригады АО «Курские электрические сети» и АО «Газпром газораспределение Курск», а также сотрудники управляющих компаний.
- К утру основную часть деревьев убрали, в работе остаются три заявки, - уточнили в мэрии Курска.
ИСТОЧНИК KP.RU