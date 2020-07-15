Смертельное ДТП в Курской области: погибла женщина, трое госпитализированы
Две иномарки столкнулись на встречке
ДТП произошло утромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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ДТП произошло 15 июля примерно в 09.40. н 32-м километре автодороги "Хомутовска-Рыльск-Глушково" в Рыльском районе Курской области.
72-летний водитель ехал за рулем "Опель Зафира" со стороны поселка Хомутовка в сторону Рыльска. На встречке он врезался в "Ауди 80", за рулем которой был 39-летний водитель.
- В результате ДТП с ранениями госпитализированы оба водителя и 17-летняя пассажирка "Ауди". Женщина-пассажир "Ауди" 37-и лет погибла на месте аварии, - рассказали в ГИБДД.
Полиция выясняет обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU