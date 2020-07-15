В Курске на КЗТЗ сбили пешехода

15 Июль 2020 2020-07-15T10:49:24+03:00

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Авария произошла 14 июля примерно в одиннадцатом часу вечера. 20-летний водитель автомобиля «Хендай» ехал по улице Заводская со стороны улицы Ольшанского в направлении улицы Сумская Курска.

По пути в районе дома № 2 по улице Пигорева иномарка сбила 27-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. Пешеход госпитализирован. Водитель трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU