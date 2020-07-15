В Курске на КЗТЗ сбили пешехода
ДТП произошло на улице Заводской
ДТП произошло в одиннадцатом часу вечераФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 14 июля примерно в одиннадцатом часу вечера. 20-летний водитель автомобиля «Хендай» ехал по улице Заводская со стороны улицы Ольшанского в направлении улицы Сумская Курска.
По пути в районе дома № 2 по улице Пигорева иномарка сбила 27-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. Пешеход госпитализирован. Водитель трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU