2020-07-15T10:49:24+03:00
Происшествия

В Курске на КЗТЗ сбили пешехода

ДТП произошло на улице Заводской
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло в одиннадцатом часу вечераДТП произошло в одиннадцатом часу вечераФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 14 июля примерно в одиннадцатом часу вечера. 20-летний водитель автомобиля «Хендай» ехал по улице Заводская со стороны улицы Ольшанского в направлении улицы Сумская Курска.

По пути в районе дома № 2 по улице Пигорева иномарка сбила 27-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. Пешеход госпитализирован. Водитель трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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