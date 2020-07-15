За сутки коронавирус выявили у восьми детей в Курской области

15 Июль 2020 2020-07-15T10:41:36+03:00

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За последние сутки диагноз коронавирус подтвердился у 17 женщин и 16 мужчин в регионе. Возраст больных: 1-6 лет – два человека, 7-14 лет – пять человек, 15-17 лет – один человек, 18-29 лет – пять человек, 30-49 лет – шесть человек, 50-64 года – семь человек, старше 65 лет – семь человек.

Тройка лидеров по числу переболевших коронавирусом в Курской области остается прежней. На первом месте - 3036 зараженных - Курск. За последние сутки коронавирус здесь подтвердился к 18 человек. На втором - Железногорск - 376 зараженных всего. На третьем - 262 зараженных - Курский район.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Курске на 15 июля 2020 года составило 5734 человек. В том числе за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU