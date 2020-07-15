2020-07-15T10:33:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Курской области 15 июля 2020: какие районы лидируют

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе продолжают регистрировать новые случаи зараженияВ регионе продолжают регистрировать новые случаи зараженияФото: Из архива КП.
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Тройка лидеров по числу переболевших коронавирусом в Курской области остается прежней. На первом месте - 3036 зараженных - Курск. За последние сутки коронавирус здесь подтвердился к 18 человек. На втором - Железногорск - 376 зараженных всего. На третьем - 262 зараженных - Курский район.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Курске на 15 июля 2020 года составило 5734 человек. В том числе за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения.

Всего сейчас на лечение находятся 1469 пациентов: 281– в больницах, 1188– лечатся дома. На ИВЛ находятся 16 пациентов. Всего выписан 4221 пациент, в том числе 113 за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 48 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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