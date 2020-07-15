15 Июль 2020 2020-07-15T10:08:40+03:00

За сутки выздоровело в разы больше, чем заболело Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 15 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 15 июля 2020 года составило 5734 человек. В том числе за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения.

Всего сейчас на лечение находятся 1469 пациентов: 281– в больницах, 1188– лечатся дома. На ИВЛ находятся 16 пациентов. Всего выписан 4221 пациент, в том числе 113 за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 48 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

На 15 июля всего проведено 126 082 исследования материала на COVID-19, в том числе за 14 июля проведено 1426 исследований. Всего проведено 11900 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU