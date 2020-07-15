Под Курском горел дом

15 Июль 2020 2020-07-15T10:03:54+03:00

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В 00:18 15 июля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом кирпичном доме в поселке Медвенка на улице Пролетерская Медвенского района Курской области.

По данным МЧС на место ЧП спасатели приехали в 00:21 и приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 00:24, ликвидирован в 00:26.

Огонь уничтожил крышу, повреждено потолочное перекрытие, вещи б/у.

Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU